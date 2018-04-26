Abertas inscrições do Campeonato Interbairros de Futebol Amador de Aquidauana

Estão abertas as inscrições para XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Amador - Interbairros de Aquidauana 2018. Os interessados em participar devem participar de reunião prévia agenda para a próxima segunda-feira, dia 30, às 18h30, na sede Fundação Municipal de Esportes (Fema).

Nesta reunião será apresentado o Regulamento Geral do Interbairros 2018 e haverá entrega das fichas de inscrição. O campeonato é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema, com apoio da Fundesporte e da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA).

O campeonato será disputado em uma única categoria, exclusivamente com moradores no município de Aquidauana e com idade a partir de 16 anos. Os atletas só podem se inscrever pelo Bairro, Vila, Distrito ou Aldeia, em que estejam residindo, respeitando o perímetro. Cada equipe inscrita pode ter no máximo 20 atletas.

As fichas de inscrição devem ser preenchidas com os dados individuais de cada atleta (nome completo e data nascimento, anexo comprovante de endereço e RG). Os coordenadores de equipes devem ser responsáveis pela inscrição dos atletas, respeitando os critérios estabelecidos no regulamento.