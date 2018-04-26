Homem ameaça ex-esposa de morte e tenta agredí-la na Projetada I

Na noite da última quarta-feira (25), a Polícia Militar foi acionada para comparecer até a rua Projetada I, no bairro Nova Aquidauana, para atender um caso de violência doméstica.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os oficiais foram recebidos pela vítima, uma mulher de 27 anos, que informou ter discutido com seu ex-marido, de 53 anos, e o mesmo ficou irritado e, então, partiu para cima da mulher com o intuito de agredí-la. Ela, para se defender, o empurrou e, então, ouviu o acusado dizer "vou te matar!". Ato contínuo, ele teria corrido para pegar um facão e, durante a brecha de tempo, a vítima pegou seus filhos e foi para a casa de um vizinho.

A PM realizou rondas no intuito de localizar o autor do crime, mas não obteve sucesso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Aquidauana.