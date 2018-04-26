PM e Prefeitura se unem para ajudar moradores de rua de Aquidauana

Ontem, a Prefeitura Municipal de Aquidauana e o 7º Batalhão da Polícia Militar realizaram ‘Ação Integrada’, com objetivo de verificar moradores de rua e pessoas em situações vulneráveis que costumeiramente se alojam nos entornos da Estação Rodoviária, Ferroviária e Mercadão Municipal.

Tal ação é uma iniciativa da polícia e da Assistência Social do município, como forma de prestar auxílio a essas pessoas que fazem desses lugares suas moradias, por motivos de abandono familiar, saúde emocional e outros que os colocam em situação de risco social.

Dessa forma, foram realizadas abordagens em cada uma das pessoas presentes, verificando cada situação e fazendo os encaminhamentos dos voluntários ao “Projeto Mão Amiga”, que funciona como um abrigo específico.

O 7º Batalhão, representado na ocasião pelo Capitão Ferraz, a comando das equipes de Radiopatrulha e Trânsito, apoiaram os servidores e fizeram as consultas dos nomes dessas pessoas no ‘Sistema de Checagens da Segurança Pública’. Durante as abordagens foi encontrado uma porção de maconha de posse de uma mulher de 24 anos de idade. Dada a situação de flagrante, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia local para as providências.



