Reajuste do Confaz vai deixar combustível ainda mais caro nos postos de Aquidauana e região

Foi publicada ontem pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a tabela com preço médio ponderado ao consumidor para combustíveis, a exemplo da gasolina e do óleo diesel, em Mato Grosso do Sul. Os preços devem ser adotados a partir de 1° de abril.

Alguns combustíveis tiveram reajustes sensíveis, mas mesmo assim continuam pesando no bolso do consumidor. A tendência é de que em breve, em Aquidauana, o litro da gasolina chegue aos R$ 5. A tabela completa está no site do Confaz, disponível neste link.

Segundo a publicação, a gasolina subiu 1 centavo no preço médio, passando a R$ 4,204 o litro. A aditivada subiu quatro centavos e chegou a R$ 5,640. O maior aumento foi no litro do diesel S10, que cresceu de R$ 3,833 para R$ 3,872. Em contrapartida, o óleo diesel teve reajuste de 0,91% e chegou a R$ 3,741.

Mesmo ainda sem receber este novo reajuste, postos de Aquidauana já aplicam preços superiores, levando em conta também fatores logísticos. Em pesquisa rápida pelos principais postos da cidade, a reportagem constatou que a gasolina comum está entre R$ 4,490 a R$ 4,680. Já o diesel S10 varia de R$ 3,750 a R$ 4,320.

A professora Wanderleia Castro, de 58 anos, se mostrou surpresa com os preços e disse que pretende deixar o veículo em casa, e buscar meios de transporte alternativos. "Agora é deixar o carro em casa e comprar uma moto, ou até mesmo uma bicicleta", disse.

Por sua vez, o estudante Cleiton Pereira aposta na pesquisa de preços. "Antes eu abastecia em qualquer posto, pois os preços eram baixos e a diferença mínima. Mas hoje em dia eu procuro postos com preços bons. Do jeito que está, daqui a alguns dias a gasolina vai estar R$ 5 o litro, e quer ver como vamos fazer".

Colaborou Luiz Guido Jr.

