Solicitada construção de poços artesianos em aldeias de Aquidauana e Miranda

Região
A reivindicação é das lideranças das comunidades
O deputado estadual Felipe Orro solicitou à Superintendência da Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul (Funasa/MS), estudo para a construção de poços artesianos para aldeias localizadas em Aquidauana e Miranda.
As aldeias contempladas seriam Ipegue e Colônia Nova em Aquidauana e Passarinho e Moreira em Miranda. Estas localidades têm dificuldade de acesso á água potável e os poços artesianos seriam a saída para um problema que já dura anos.
A reivindicação é das lideranças das comunidades, que procuraram Felipe Orro para expor o problema e consequentemente o apoio junto à Funasa, para os poços sejam construídos.
“A perfuração dos poços artesianos vai atenuar e evitar uma série de doenças advindas com a contaminação da água por falta de tratamento adequado”, defende Orro.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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