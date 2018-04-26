Têm início aulas na escola de canoagem do Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana

Esportes
Trabalho é fruto da união entre município, Estado e Federação
Ontem, instrutores, que são atletas da canoagem em Aquidauana, iniciaram as aulas gratuitas e demonstrativas da escola de canoagem no Parque da Lagoa Comprida. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos, puderam descobrir o quanto é legal e prazeroso navegar em um caiaque.
A escola funciona numa parceria entre a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esportes (Fema), Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Canoagem do Estado, presidida pelo atleta aquidauanense Rafael Giroto.
À frente da federação, Rafael será responsável por disponibilizar os profissionais para ministrar as aulas. Informações sobre os trabalhos e idades para inscrição podem ser obtidas junto à Prefeitura, por meio do telefone: (67) 3240 – 1400.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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