Têm início aulas na escola de canoagem do Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana

Ontem, instrutores, que são atletas da canoagem em Aquidauana, iniciaram as aulas gratuitas e demonstrativas da escola de canoagem no Parque da Lagoa Comprida. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos, puderam descobrir o quanto é legal e prazeroso navegar em um caiaque.

A escola funciona numa parceria entre a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esportes (Fema), Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Canoagem do Estado, presidida pelo atleta aquidauanense Rafael Giroto.

À frente da federação, Rafael será responsável por disponibilizar os profissionais para ministrar as aulas. Informações sobre os trabalhos e idades para inscrição podem ser obtidas junto à Prefeitura, por meio do telefone: (67) 3240 – 1400.