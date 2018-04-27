Com apoio do O Pantaneiro, Prefeitura de Aquidauana lança Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2018 já começou em Aquidauana, numa grande corrente de solidariedade e trabalho voluntário entre a Prefeitura de Aquidauana e dezenas de instituições parceiras, para arrecadar junto a comunidade o maior número possível de casacos, calçados e cobertores para ajudar as famílias no inverno que se aproxima.

Além de todos os órgãos da Administração Municipal de Aquidauana, participam da Campanha do Agasalho 2018: 9º Batalhão de Engenharia e Combate ‘Carlos Camisão’, Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC), Igreja Avivamento de Deus, Site Aquidauana News, Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana, Associação Beneficente Bom Pastor, Igreja Nossa Senhora da Conceição, 7º Batalhão da Polícia Militar, PET Agro UEMS Aquidauana, Rotary Internacional, FM Pantanal 87,9, 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, UFMS Campus Aquidauana, Jornal O Pantaneiro, Jornal Notícias do Estado, IFMS Campus Aquidauana, Lions Internacional e Câmara Municipal de Aquidauana.

Promovendo o slogan “Roupa Boa a Gente Doa”, hoje, 27, com a presença de todos os representantes das instituições parceiras foi realizado o lançamento da Campanha do Agasalho 2018 foi realizado no Paço Municipal nesta manhã (27) e seguirá até o dia 05 de maio. Haverá dezenas de pontos de arrecadação pela cidade, inclusive, nas sedes dos parceiros também terá caixas para coleta das doações.

Segundo o secretário de assistência social do município, Marcos Pontes, são mais de 4 mil cobertores a serem entregues. “A prefeitura adquiriu 3.200 e nós tínhamos 800 arrecadados na edição passada da campanha, totalizando 4 mil cobertores a quem precisa, além do que vai ser recolhido com a comunidade”.

A primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Ribeiro, presidindo o lançamento e representando o prefeito Odilon Ribeiro, agradeceu a presença e parceria de cada uma das instituições parceiras e da mídia local, que tem papel fundamental na campanha.

“É muito triste vermos diariamente nas redes sociais a falta de respeito com o ser humano. E hoje, nos reunirmos aqui, para oficializar uma campanha de solidariedade, para mim e para o prefeito Odilon isso é motivo de muita alegria, pois todos aqui voluntariamente se unem para elevar a temperatura da solidariedade em nossa cidade. Poder Público e as instituições, juntos, iremos em busca de doações, de mobilizar a comunidade para doar calçados, roupas e cobertores, que irão fazer a diferença da vida das famílias que mais precisam”, destacou Maria Eliza.

Representando o Rotary de Aquidauana, Ramão Portes, explicou como será a logística de arrecadação das doações no “Dia D”, 05 de maio, quando cada parceiro formará uma equipe voluntária para sair nos bairros da cidade, de casa em casa, coletando as doações. “O que sustenta esse ato voluntário de cada instituição e cidadão nesta campanha é o sentimento de cidadania, de poder ajudar ao próximo”, completou.

O comandante do 9° BECmb, Ten.Cel. Fábio Bogoni, discursou em nome de todas as instituições parceiras. Ele frisou que é prazeroso para as instituições se unirem e mobilizarem a cidade em uma iniciativa que visa o bem de todos, a solidariedade e a boa vontade.

“O nosso Batalhão se faz presente mais uma vez. Vamos mobilizar nosso pessoal, nossas equipes, viatura e vamos fazer uma ampla divulgação, não só entre os militares, mas com todas as pessoas. Acredito que com esse esforço, juntamente com as demais instituições, faremos um bom trabalho”.

O vereador líder do prefeito na câmara, Anderson Meireles, no lançamento, ressaltou que a Câmara Municipal apoia e será um ponto de arrecadação dos donativos. “Essa campanha tem tudo para ser um sucesso pelo nível de envolvimento do Poder Público e das entidades que se somam nessa ação em prol do ser humano, do cuidado com o próximo”, finalizou.