Mãe e filha sofrem ferimentos leves após moto bater em carro

Uma mulher de 29 anos e a filha, de nove anos, tiveram ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, no Bairro Serraria, em Aquidauana. Elas estavam em uma moto Honda Biz que bateu em um carro modelo Celta estacionado na Rua Bichara Salamene.

Conforme apurado, a mulher seguia pilotando a Biz quando, ao olhar para a filha que estava na garupa, perdeu o controle da direção e bateu no veículo. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital com algumas escoriações.

A condutora não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi notificada pela Polícia Militar de Trânsito, mas como a moto estava com a documentação em dia acabou sendo liberada para o namorado da mulher, que é habilitado.



Colaborou Luiz Guido Jr.