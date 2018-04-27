Mãe e filha sofrem ferimentos leves após moto bater em carro

Aquidauana
Automóvel estava estacionado na Rua Bichara Salamene
Uma mulher de 29 anos e a filha, de nove anos, tiveram ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, no Bairro Serraria, em Aquidauana. Elas estavam em uma moto Honda Biz que bateu em um carro modelo Celta estacionado na Rua Bichara Salamene.
Conforme apurado, a mulher seguia pilotando a Biz quando, ao olhar para a filha que estava na garupa, perdeu o controle da direção e bateu no veículo. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital com algumas escoriações.
A condutora não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi notificada pela Polícia Militar de Trânsito, mas como a moto estava com a documentação em dia acabou sendo liberada para o namorado da mulher, que é habilitado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS