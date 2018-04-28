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Aquidauana

PM desmonta boca de fumo e leva cinco pessoas para a delegacia

Comércio de drogas funcionava entre irmãos na Rua Álvaro Pontes

Renan Nucci

Publicado em 28/04/2018 às 08:26

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A Polícia Militar de Aquidauana desarticulou na noite de ontem, próximo a uma igreja na Rua Álvaro Pontes, ponto de comercialização de drogas que funcionava entre irmãos. Três jovens, de 19, 20 e 21 anos, foram autuados em flagrante por tráfico. Outras duas pessoas que estavam no local foram detidas por posse de entorpecente para consumo próprio.

Conforme boletim de ocorrência, a Força Tática foi informada pela Agência Local de Inteligência (ALI) da PM de que um rapaz identificado como Nano estaria vendendo drogas na casa de sua irmã. Perto do local os policiais abordaram jovem casal flagrado com cocaína.

Questionados sobre a origem da droga, o homem e a mulher informaram que haviam comprado de Nano, por R$ 15, e ratificaram o endereço da boca de fumo na Álvaro Pontes. Na residência, o suspeito foi abordado e demonstrou bastante nervosismo, aumentando a desconfiança dos policiais.

Com ele havia R$ 52 proveniente da venda de drogas. O irmão dele e outro rapaz também estavam no local, com R$ 78 trocados e um celular. Eles confessaram que no local havia mais três paradinhas de cocaína e uma pasta base, além de mais três celulares. Por este motivo, os três foram presos por tráfico. O casal responde por posse de droga.
 

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