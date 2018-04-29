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Aquidauanense Ayrton Moura é grande vencedor do concurso Mister Eco Brazil 2018

Ele disputou a primeira colocação com outros 25 concorrentes

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/04/2018 às 09:40

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O aquidauanense Ayrton Moura venceu o concurso Mister Eco Brazil 2018 e fez um agradecimento especial através do Instagram.

Segue, abaixo, o post completo:

"Sem palavras de tanta emoção e quero agradecer a todos que me apoiaram e me deram muita força .... Quero primeiramente ao Jaime Artigas em que me deu essa oportunidade e me deu todo apoio e patrocínio. Muito obrigado!

Quero agradecer também ao Pedro Alexandre em que meu toda segunda parte do apoio, em que me fez as fotos... Também quero agradecer a minha personal em que fez todo esse resultado do meu corpo e alimentação.. Muito obrigado!

Também quero agradecer ao jornalistas Claucio Brião e Rafael Serato em que me ajudaram a divulgar minha história em todos os estados.... Quero agradecer também ao presidente do concurso Fernando Salignac, uma pessoa incrível, super alegre, energia boa, divertido, uma pessoa que me fez mudar e me deu conselho mesmo antes e depois do concurso, parecia que já éramos amigos antes. Estou muito feliz em poder fazer parte da sua história e da sua carreira... Desejo muito e muito sucesso... Muito obrigado! Que Deus abençoe todos!"

Ele já havia conversado, em uma oportunidade diferente, com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", e conversado sobre seus planos de carreira. Para ler a matéria, clique aqui.

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