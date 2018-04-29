Inmet alerta para alta probabilidade de chuva durante o domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, através de seu boletim informativo diário, sobre a alta probabilidade de chuva durante este domingo (29).

Conforme as informações divulgadas, o dia será nublado em sua maior parte, sendo que, durante o período da tarde, o município de Aquidauana poderá ser atingido por pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura mínima esperada é de 23ºC e, a máxima, de 37ºC.