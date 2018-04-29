Inmet alerta para alta probabilidade de chuva durante o domingo

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, através de seu boletim informativo diário, sobre a alta probabilidade de chuva durante este domingo (29).
Conforme as informações divulgadas, o dia será nublado em sua maior parte, sendo que, durante o período da tarde, o município de Aquidauana poderá ser atingido por pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A temperatura mínima esperada é de 23ºC e, a máxima, de 37ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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