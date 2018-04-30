Após perder tudo em incêndio, família aquidauanense precisa de doações

Solidariedade
Todos os móveis e pertences pessoais foram perdidos durante incêndio ocorrido no último sábado (28), na Vila Trindade
Após perder tudo em um incêndio ocorrido no último sábado (28), na Rua Luís Gelelaiti, na Vila Trindade, em Aquidauana, a jovem Eliana Cristina Soares, de 24 anos, e seu filho pequeno, de 4 anos, precisam de doações para conseguirem superar o acontecido.
Em contato com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", ela informou ter conseguido uma casa temporária com uma amiga, até ter condições de procurar um outro imóvel para alugar, já que o anterior foi tomado pelas chamas. "Deu curto-circuito na nossa casa. A fiação era antiga e eu cheguei a pedir material novo, mas o proprietário da residência, que era alugada, nunca levava. Queimou tudo e eu perdi tudo que tinha, só consegui salvar algumas panelas. Estamos, agora, só com a roupa do corpo mesmo, na casa de uma amiga", explicou.
Agora, ela conta com a solidariedade das pessoas. "Eu recebi, hoje, algumas roupas. O que eu preciso mesmo é disso e de um fogão para cozinhar, um botijão de gás e comida, né? Pacote de feijão, mandioca, arroz... O básico para que o meu filho possa comer", finalizou.
Os interessados em ajudar a família devem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9618-4066 e falar diretamente com Eliana, para que seja combinada a entrega das doações.
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