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Solidariedade

Após perder tudo em incêndio, família aquidauanense precisa de doações

Todos os móveis e pertences pessoais foram perdidos durante incêndio ocorrido no último sábado (28), na Vila Trindade

Schimene Duque Weber

Publicado em 30/04/2018 às 11:17

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Após perder tudo em um incêndio ocorrido no último sábado (28), na Rua Luís Gelelaiti, na Vila Trindade, em Aquidauana, a jovem Eliana Cristina Soares, de 24 anos, e seu filho pequeno, de 4 anos, precisam de doações para conseguirem superar o acontecido.

Em contato com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", ela informou ter conseguido uma casa temporária com uma amiga, até ter condições de procurar um outro imóvel para alugar, já que o anterior foi tomado pelas chamas. "Deu curto-circuito na nossa casa. A fiação era antiga e eu cheguei a pedir material novo, mas o proprietário da residência, que era alugada, nunca levava. Queimou tudo e eu perdi tudo que tinha, só consegui salvar algumas panelas. Estamos, agora, só com a roupa do corpo mesmo, na casa de uma amiga", explicou. 

Agora, ela conta com a solidariedade das pessoas. "Eu recebi, hoje, algumas roupas. O que eu preciso mesmo é disso e de um fogão para cozinhar, um botijão de gás e comida, né? Pacote de feijão, mandioca, arroz... O básico para que o meu filho possa comer", finalizou.

Os interessados em ajudar a família devem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9618-4066 e falar diretamente com Eliana, para que seja combinada a entrega das doações.

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