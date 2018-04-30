Convênio garante descontos em unidades do Sesc MS em Aquidauana

Para incentivar a conquista da qualidade de vida dos servidores públicos estaduais, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) oficializou uma parceria com o Sesc MS. O convênio que garante descontos de até 10% em todas as atividades oferecidas pela instituição foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Além das sete unidades em Campo Grande (Sesc Camilo Boni; Sesc Horto; Sesc Lageado; Morada dos Baís; Restaurante Afonso Pena, Restaurante Horto e Sesc Saúde), oferecendo atividades de educação, saúde, esporte, lazer e restaurantes, o convênio estará disponível para os servidores do interior do Estado nas unidades de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana e Bonito.

Durante assinatura do convênio, o secretário da pasta Carlos Alberto de Assis, lembrou que a ação reflete a preocupação do Governo do Estado com a atenção integral ao servidor, dentro de uma política de valorização. “A nossa política de desenvolvimento do servidor visa o seu desenvolvimento integral. Tanto do aspecto físico, intelectual, mental, espiritual e social, porque o servidor público precisa ser visto dessa forma, como ser humano em sua totalidade e qualidade de vida é fundamental para o equilíbrio” pontuou.

No período de três anos, servidores e dependentes, poderão aderir ao Cartão Sesc na categoria Usuário Parceiro, pagando o valor de R$15,00 por cartão, garantindo a utilização de todos os serviços e produtos do Sesc (exceto Odontologia) com preços intermediários.

Quem se interessar deve procurar qualquer unidade do Sesc com os seguintes documentos: RG e CPF, último ou penúltimo holerite, comprovante de residência e foto atualizada. Além das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, quem possui o cartão Sesc poderá ter descontos em empresas parceiras, como Pedro Silva Promoções com 50% de desconto, CNA Inglês definitivo com 35% de desconto no 1º módulo semestral e 15% no 2º módulo, 30% nos valores das mensalidades de graduação e pós-graduação presencial na Faculdade Unigran, 20% de desconto nos artigos ópticos da Ótica Ipanema. Confira a lista completa.

Os servidores que têm dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo Sesc, podem entrar em contato pelo Call Center no telefone (67) 3311-4300.