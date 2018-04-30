Copa Aquidauanense define os dois primeiros semifinalistas

Esportes
Fazenda Bosque Belo e Aldeia Lagoinha Puxarara se classificaram
A Copa Aquidauanense de Futebol definiu os primeiros semifinalistas no último sábado. Fazenda Bosque Belo e Aldeia Lagoinha Puxarara se classificaram e vão se enfrentar. A outra semifinal depende de jogo que acontece nesta quarta-feira, às 18h30. Todas as partidas são realizadas no Estádio Noroeste, em Aquidauana.
No sábado, a Fazenda Bosque Belo venceu o Mercado Terto por 2 a 1 e avançou. Já a Aldeia Lagoinha venceu o Atlético AFC por 4 a 3 nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal. Os dois vencedores se enfrentam em uma das semifinais.
O outro duelo será definido da seguinte forma: Mercado Terto e AFC, derrotados no sábado, jogam novamente nesta quarta-feira, a partir das 18h30. O vencedor estará classificado e vai fazer a outra semifinal contra o Aparecidense de Miranda, que ficou para o chapéu conforme sorteio da semana passada.
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