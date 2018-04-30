Em operação, PM prende ladrões, traficantes, foragidos e bêbado

O 7º Batalhão da Polícia Militar iniciou no último dia 27 a Operação Dia do Trabalho em toda sua área de atuação que compreende Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buritis. Com ações preventivas e policiamento ostensivo nos locais com grande circulação de pessoas e veículos, as equipes operacionais já obtiveram bons resultados. Já foram presos ladrões, traficantes, foragidos da justiça e um motorista embriagado.

Confira as ocorrências

A Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão em Dois Irmãos do Burití capturou um foragido da justiça, de 26 anos de idade, nas proximidades do trevo que dá acesso à rodovia MS-162, no dia 27, por volta das 13 horas. Ao ser abordado numa blitz, foi verificado que ele conduzia uma motocicleta com o lacre rompido e, após consulta também foi constatado que o mesmo possuía em seu desfavor um mandado de prisão.

No dia 27, a Equipe Força Tática em Aquidauana prendeu quatro pessoas envolvidas com drogas (19, 20, 21 e 23 anos), na região do Bairro Alto, por volta das 19 horas. Os policiais abordaram três deles, encontrando em suas posses, porções de cocaína (eles disseram ter adquirido de uma quarta pessoa residente nas proximidades). Ao ser encontrada após rondas, a quarta pessoa indicada assumiu a venda da droga e ainda entregou outras porções de maconha que guardava consigo.

No dia 28, por volta a 01 hora da madrugada, a referida equipe ainda prendeu dois homens, de 19 e 29 anos de idade, após os mesmos terem agredido fisicamente duas mulheres na região da Rua Projetada 1, em Aquidauana, por motivos banais. Um deles foi preso imediatamente, mas o outro, por ter fugido antes da chegada dos policiais militares, foi preso logo em seguida, de posse de uma arma de fogo artesanal calibre .22.

No dia 29, por volta das 17 horas, a equipe também apreendeu outra arma de fogo (espingarda calibre .28 com 15 munições), na área rural do município de região de Anastácio. A mesma estava de posse de um homem de 38 anos de idade que a teria usado para agredir sua esposa com ‘coronhadas’, por discussões banais.

No dia 28.04, a Equipe Getam do 7º Batalhão PM em Aquidauana apreendeu um adolescente de 17 anos de idade de posse de porções de maconha. O mesmo foi abordado quando estava no Centro da Cidade, por volta da 01 hora da madrugada.

Três adolescentes (16, 16 e 17 anos de idade, respectivamente) foram apreendidos pela Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio, à meia-noite do dia 29. Eles foram pegos depois de terem roubado uma vítima que transitava pelo centro da cidade, subtraindo dela uma bicicleta, um smartphone e uma bolsa, ameaçando-a com uma faca. Os menores foram encontrados logo após o fato, de posse dos objetos roubados.

A Equipe de Trânsito em Aquidauana capturou um evadido da justiça (homem de 22 anos de idade) às 17 horas do dia 29, nas proximidades da Vila Bancária. O mesmo teve seu nome consultado no sistema de Checagens da Segurança Pública, após abordagem recebida. Contra ele possuía uma determinação judicial para que fosse preso assim que encontrado.

Um homem de 35 anos de idade foi preso pela Equipe de Radiopatrulha em Aquidauana, por vota das 23 horas do dia 29, no Bairro Alto. Tal indivíduo efetuava manobras perigosas com o veículo que conduzia, colocando em risco a integridade de outros usuários da via.

Ao ser abordado ainda foi constatado que o mesmo estava em visível estado de embriaguez alcoólica. Com o apoio da Equipe de Trânsito, a guarnição de serviço prendeu o autor do crime e lavrou notificações de trânsito pelos delitos cometidos. Todas as pessoas citadas aqui citadas e os produtos apreendidos foram encaminhados as Delegacias de Polícia locais, para as devidas providências.