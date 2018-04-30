Radialista Plínio Goes é novo secretário de esportes de Aquidauana

O radialista Plínio Goes é o novo secretário da Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), a convite do prefeito Odilon Ribeiro. Com experiência na cobertura esportiva e gestão de ligas amadoras, Plínio chega com objetivo de dar novos rumos à pasta, com projetos que incluem trazer eventos de grande porte em âmbito estadual para o município.

Apresentador do programa Jornal dos Esportes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 horas às 12h30 na Rádio Difusora de Aquidauana, o radialista acredita que foi convidado justamente por ser conhecido pela militância a favor do esporte aquidauanense. "Apoio o esporte há muitos anos, tanto como radialista, como presidente de liga", disse.

Plínio já desempenha o cargo e promete grandes projetos. "Estamos com dois projetos no momento. Um deles é para fazer competições de esportes de praia e aquáticos no Parque da Lagoa Comprida, em parceria com o Governo do Estado. Também vemos a possibilidade de corridas de aventura no distrito de Camisão, que é o lugar ideal para isso".



