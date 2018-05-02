Agehab e prefeituras de Anaurilândia e Aquidauana assinam convênio para construção de novas moradias

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, e os prefeitos dos municípios de Anaurilândia e Aquidauana assinaram convênio para aquisição de material de construção, que serão aplicados na construção de unidades habitacionais.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (2.5), o valor do convênio para os dois empreendimentos é de R$ 396.629,76. Em Anaurilândia serão construídas quatro unidades; já em Aquidauana, 16 ao total.

Para Maria do Carmo a construção das novas unidades será para atender a demanda de famílias que se encontram em estado de precariedade. A vigência de dotação orçamentária é de 12 meses contados da data de assinatura.