Agehab e prefeituras de Anaurilândia e Aquidauana assinam convênio para construção de novas moradias

Habitação
A vigência de dotação orçamentária é de 12 meses contados da data de assinatura
A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, e os prefeitos dos municípios de Anaurilândia e Aquidauana assinaram convênio para aquisição de material de construção, que serão aplicados na construção de unidades habitacionais.
De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (2.5), o valor do convênio para os dois empreendimentos é de R$ 396.629,76. Em Anaurilândia serão construídas quatro unidades; já em Aquidauana, 16 ao total.
Para Maria do Carmo a construção das novas unidades será para atender a demanda de famílias que se encontram em estado de precariedade. A vigência de dotação orçamentária é de 12 meses contados da data de assinatura.
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