Copa Aquidauanense define mais um semifinalista nesta quarta-feira

A Copa Aquidauanense de Futebol definiu os primeiros semifinalistas no último sábado e define mais um classificado hoje. Mercado Terto e AFC, derrotados no final de semana, duelam às 18h30 no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

No sábado, a Fazenda Bosque Belo venceu o Mercado Terto por 2 a 1 e avançou. Já a Aldeia Lagoinha venceu o Atlético AFC por 4 a 3 nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal. Os dois vencedores se enfrentam em uma das semifinais.

O duelo de hoje será definido da seguinte forma: Mercado Terto e AFC, se enfrentam; o vencedor estará classificado e vai fazer a outra semifinal contra o Aparecidense de Miranda, que ficou para o chapéu conforme sorteio da semana passada.