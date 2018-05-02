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Rua do Nova Aquidauana é atoleiro onde passam poucos tipos de veículos

Areião vira armadilha para veículos e leva transtorno a moradores

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 15:36

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Moradores da Rua Alzira Pace, localizada no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, sofrem com areião e mal conseguem sair de casa. O local se transformou em armadilha e todo o tipo de veículo que se arrisca por lá acaba atolado. Quem vive na região reclama do descaso do poder público.

Segundo Vagner Carvalho Cavaleiro, de 49 anos, nem mesmo o caminhão do lixo passa pela rua. "Aqui atola tudo, caminhão, carro pequeno, moto. Já falei com a prefeitura mas eles falam que não têm máquina, que não podem vir, que é preciso esperar disponibilidade. E assim vamos ficando nessa situação feia. Quando chove, a água entra direto na casa da gente", disse.

Para Paulino Rodrigues dos Santos, de 64 anos, a situação é tão complicada que nem mesmo consegue sair de casa com seu veículo. "Esses dias atolou um caminhão aqui. Ontem atolaram dois caminhões na frente de casa. Eu estava com minha esposa, precisando levar no dentista, mas não consegui sair com o carro", afirmou.

Segundo o secretário de obras do município, Archibald Macintyre, a prefeitura realiza algumas melhorias na região do Nova Aquidauana e as equipes devem permanecer por todo este mês na região. Em alguns locais onde o terreno está bastante arenoso, as máquinas raparam o solo até que ficasse em condições de tráfego.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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