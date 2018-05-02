Tempo seco continua predominando em todo o Estado nesta quarta-feira

O sistema de alta pressão continua atuar sobre o Estado, deixando o tempo seco e aberto, com predomínio de sol.

Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar poderá chegar a 20%, considerado estado de atenção. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A temperatura mínima em Aquidauana, nesta quarta-feira (02), será de 25ºC e, a máxima, de 34ºC.

*Com informações da Secretaria de Governo do MS