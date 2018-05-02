Tempo seco continua predominando em todo o Estado nesta quarta-feira

Meteorologia
Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar poderá chegar a 20%, considerado estado de atenção
O sistema de alta pressão continua atuar sobre o Estado, deixando o tempo seco e aberto, com predomínio de sol.
Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar poderá chegar a 20%, considerado estado de atenção. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
A temperatura mínima em Aquidauana, nesta quarta-feira (02), será de 25ºC e, a máxima, de 34ºC.
*Com informações da Secretaria de Governo do MS
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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