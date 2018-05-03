Aquidauanense inicia seleção de garotos para formar time Sub-19

O técnico Mauro Marino, com 12 anos de experiência como treinador, deu início nesta quinta-feira à peneira para formar o elenco do Aquidauanense que vai disputar o Campeonato Estadual de Futebol Sub-19, com objetivo de conquistar o título e a vaga para a Copa São Paulo do ano que vem. As avaliações seguem até sábado, para formar o elenco.

Segundo Marino, os treinos começam já na segunda-feira, visando a preparação para o Estadual. "Pensamos em participar da Copa São Paulo, formar jogadores e revelar talentos que possam ser reaproveitados no profissional do Aquidauanense", disse. O Estadual deve começar na segunda quinzena de junho ou após a Copa do Mundo da Rússia.

Colaborou Luiz Guido Jr.