Aquidauanense inicia seleção de garotos para formar time Sub-19

Futebol
Equipe se forma com objetivo de conquisar vaga na Copa São Paulo
O técnico Mauro Marino, com 12 anos de experiência como treinador, deu início nesta quinta-feira à peneira para formar o elenco do Aquidauanense que vai disputar o Campeonato Estadual de Futebol Sub-19, com objetivo de conquistar o título e a vaga para a Copa São Paulo do ano que vem. As avaliações seguem até sábado, para formar o elenco.
Segundo Marino, os treinos começam já na segunda-feira, visando a preparação para o Estadual. "Pensamos em participar da Copa São Paulo, formar jogadores e revelar talentos que possam ser reaproveitados no profissional do Aquidauanense", disse. O Estadual deve começar na segunda quinzena de junho ou após a Copa do Mundo da Rússia.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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