Idoso busca dinheiro para doar a mulher e acaba furtado por ela

Aquidauana
Autora se aproveitou da ausência momentânea da vítima para subtrair vários objetos
Iodos de 71 anos foi furtado no final da tarde de ontem, em Aquidauana ao buscar dinheiro para doar a uma pedinte que apareceu na sua residência, demonstrando passar necessidade. A autora se aproveitou da ausência da vítima para subtrair a carteira com pertences como cartões, documentos e dinheiro.
Conforme relatado no boletim de ocorrência, por volta das 17h45 a autora, identificada como Paçoca, se aproximou do idoso que estava na frente de casa, no Bairro Alto, e pediu R$ 10. Comovido com a situação, o homem entrou no imóvel, pegou R$ 18 e entregou para a mulher que saiu rapidamente.
Logo em seguida, o idoso se deu conta que ela havia subtraído sua carteira com os objetos pessoais. Como havia cartões bancários e documentos, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta quinta-feira para registrar boletim de ocorrência de furto.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS