Idoso busca dinheiro para doar a mulher e acaba furtado por ela

Iodos de 71 anos foi furtado no final da tarde de ontem, em Aquidauana ao buscar dinheiro para doar a uma pedinte que apareceu na sua residência, demonstrando passar necessidade. A autora se aproveitou da ausência da vítima para subtrair a carteira com pertences como cartões, documentos e dinheiro.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, por volta das 17h45 a autora, identificada como Paçoca, se aproximou do idoso que estava na frente de casa, no Bairro Alto, e pediu R$ 10. Comovido com a situação, o homem entrou no imóvel, pegou R$ 18 e entregou para a mulher que saiu rapidamente.

Logo em seguida, o idoso se deu conta que ela havia subtraído sua carteira com os objetos pessoais. Como havia cartões bancários e documentos, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta quinta-feira para registrar boletim de ocorrência de furto.

