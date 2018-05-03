Jovem sofre queda de moto na Vila Trindade e fica com a pele bastante esfolada

Trânsito
Acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, na Rua Fernando Lucareli
Motociclista de 26 anos ficou bom bastante ferimentos superficiais depois de sofrer queda no início da tarde desta quinta-feira, na região da Vila Trindade, em Aquidauana. O rapaz precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro.
Conforme apurado, a vítima seguia pela Rua Fernando Lucareli, sozinha em uma Honda Twister, quando perdeu o controle da direção e caiu. Não bastasse a queda, a vítima foi arrastada no asfalto por alguns metros, sofrendo cortes e ficando com a pele das pernas e tronco bastante esfolada.
Colaborou Luiz Guido Jr e Anderson Alves .
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