Polícia apreende pasta base de cocaína que seria entregue por duas mulheres em Aquidauana

Tráfico
O veículo utilizado para transportar a droga estava sendo monitorado pela Polícia e foi parado na BR-262
Em operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram apreendidos 16,5 quilos de pasta base de cocaína na manhã de hoje. No km 528 da BR-262, em Miranda, os policiais abordaram o veículo VW Saveiro com placas de Aquidauana, conduzido por uma mulher de 19 anos, em companhia de uma passageira de 43.
Em compartimento oculto na lataria do carro, foram encontrados 17 tabletes de pasta base de cocaína que somaram 16,5 kg da droga. A passageira declarou que era a responsável pelo entorpecente, e que a motorista desconhecia o ilícito.
Ela afirmou que pegou a droga em Corumbá, trazer até Aquidauana e receberia R$ 8 mil pelo serviço. As ocupantes do veículo, juntamente com a droga foram encaminhadas à da Polícia Civil de Corumbá.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS