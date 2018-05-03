Polícia apreende pasta base de cocaína que seria entregue por duas mulheres em Aquidauana

Em operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram apreendidos 16,5 quilos de pasta base de cocaína na manhã de hoje. No km 528 da BR-262, em Miranda, os policiais abordaram o veículo VW Saveiro com placas de Aquidauana, conduzido por uma mulher de 19 anos, em companhia de uma passageira de 43.

Em compartimento oculto na lataria do carro, foram encontrados 17 tabletes de pasta base de cocaína que somaram 16,5 kg da droga. A passageira declarou que era a responsável pelo entorpecente, e que a motorista desconhecia o ilícito.

Ela afirmou que pegou a droga em Corumbá, trazer até Aquidauana e receberia R$ 8 mil pelo serviço. As ocupantes do veículo, juntamente com a droga foram encaminhadas à da Polícia Civil de Corumbá.