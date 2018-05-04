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Apaixonado por carros, jovem surdo aprendeu funilaria para reformar Fusca 1978

Jovem ganhou o carro da mãe e buscou instruções de um amigo para mexer na lataria do veículo

Renan Nucci

Publicado em 04/05/2018 às 17:31

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Apaixonado por carros antigos, o jovem Luiz Fernando da Silva, de 22 anos, morador no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, aprendeu funilaria com o amigo Fernando para poder reformar um Fusca ano 1978 que ganhou de presente da mãe. O veículo esta quase pronto, com a pintura praticamente nova, restando apenas detalhes e reposição de peças do motor.

Em entrevista ao O Pantaneiro, por intermédio do professor Michel Estadulho, de 41 anos, que é professor de Libras do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Fernando relatou que cresceu sonhando com o dia em que poderia dirigir o carro, tanto que foi nele que aprendeu a dirigir, com ajuda do pai.

"Eu via o Fusca velhinho, mas por mais antigo que fosse, sempre tive desejo de rodar com ele. Meu pai me ensinou a dirigir nele e por isso sempre o quis. Foi então que conversei com minha mãe, disse que iria fazer toda a pintura e reformá-lo, e então ela me deu", explicou o rapaz, lembrando que o veículo já estava com a família desde 2001.

Agora, restam pequenos detalhes e ele acredita que dentro de 10 ou 12 dias o Fusca vai estar pronto para transitar pelas ruas da cidade. "Faltam ajustes no motor, porque na cidade não achamos peças e vamos para Campo Grande procurar. A pintura está sendo finalizada e o assoalho está quase pronto", afirmou Luiz, que pretende participar da Encontro de Relíquias que acontece nos próximos dias, em Aquidauana. "Quero trocar experiências e entender como são feitas as customizações".

Quando o carro estiver pronto, garante, vai viajar para bem longe. "Estou pensando em ir para São Paulo com. Sei que ele aguenta rodar bastante, mas preciso ter condições, juntar um dinheiro para passear e aproveitar as férias viajando. Lá tem muitos lugares bonitos que quero conhecer".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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