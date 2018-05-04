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Aquidauana ganha novos jovens fotógrafos através de curso promovido pela prefeitura

O curso foi realizado nos meses de março e abril

Renan Nucci

Publicado em 04/05/2018 às 14:47

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Ontem, no Paço Municipal, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu mais de 50 jovens e adultos aquidauanenses que fizeram o Curso Profissionalizante Básico de Fotografia, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Governo do Estado de MS.

O curso foi realizado nos meses de março e abril, em Aquidauana, sob a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Coordenadoria Municipal da Juventude. 

O certificado tem carga horária de 40 horas e foi possível aos jovens aprenderem técnicas de enquadramento, composição e linguagem, dicas de manuseio das câmeras e desvendar os mistérios para se fazer uma boa foto com o equipamento que se tem em mãos.

Ao todo 80 jovens e adultos se inscreveram e tiveram a oportunidade de aprender com o professor e fotógrafo Alexandre Sogabe, com aulas teóricas e práticas, as técnicas para fotografar com perfeição. 
O prefeito Odilon Ribeiro aproveitou a oportunidade em que estava com os jovens e anunciou que vai fazer mais investimentos na Lagoa Comprida, colocando pedalinhos, academia e parquinho para as crianças. 

“A Lagoa tem sido cartão postal e cenário de inúmeras fotos e vamos deixa-la ainda mais bonita para nossa comunidade e para muitas outras fotos que o pessoal faz ali, inclusive, fotografando a nossa cidade, a lagoa, e ganhando dinheiro, tendo a fotografia como fonte de renda”, afirmou o prefeito.

O prefeito também pontuou que a prefeitura poderá trazer mais cursos para os jovens e até abrir novas turmas do Curso de Fotografia. “Fui informado da grande procura por esse curso. Vamos buscar meios junto ao Governo do Estado para realizar mais uma etapa do curso e possibilitar novas turmas. Cursos profissionalizantes fazem a diferença na vida dos jovens nesse processo de construir e alicerçar a vida deles”, concluiu.

Em média, um curso básico de fotografia, de quatro módulos, presencial e prático como esse ofertado pela prefeitura aos jovens em Aquidauana, custaria R$ 600,00 por aluno para quem quisesse fazer. 

“Muitos, aliás, a maioria dos jovens não tem uma renda que possibilita pagar um curso como esse que tivemos aqui. Ver que o índice de desistência foi irrisório e que os jovens deram valor a essa iniciativa do prefeito de trazer o curso em parceria com o Governo do Estado é motivadora para nós. Estamos felizes com esse resultado”, revelou Alcindo  Junior, coordenador municipal da Juventude. 

Os vereadores Anderson Meireles e Lenilda Damasceno e o secretário de Assistência Social, Marcos Chaves também participaram da entrega dos certificados aos novos jovens fotógrafos aquidauanenses.

O professor e fotógrafo Alexandre Sogabe agradeceu a oportunidade e acessibilidade com que a prefeitura atuou para que o curso fosse realizado e com uma turma em número significativo. “Essa turma é muito especial! O curso realizado em um lugar belíssimo que é Aquidauana. Estou muito feliz com o resultado e espero que esses novos olhares possam ajudar a projetar Aquidauana no mundo, pois é por meio das fotos de vocês que o mundo também vai ver Aquidauana”, destacou .

Exposição

 Nas próximas semanas, a Coordenadoria Municipal da Juventude irá organizar as melhores feitas por todos os alunos do curso para montar uma exposição itinerante que ficará à disposição do público para visitação em vários locais da cidade. 
 

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