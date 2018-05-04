Cemtec prevê tempo seco e quente nesta sexta-feira

O tempo seco continua nesta sexta-feira (04) em Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A previsão é de tempo aberto, pouca nebulosidade e sem expectativa de chuva em todas as regiões do Estado. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar diminui bastante ficando por volta de 25%.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli, afirma que a população deve tomar cuidados redobrados por conta da baixa umidade. “É muito importante a hidratação e evitar a exposição ao sol”, afirmou.

Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 22ºC e, a máxima, de 36ºC.