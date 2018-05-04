Fiat Uno capota e idoso de 77 anos fica preso dentro do veículo no Bairro Serraria

Idoso de 77 anos teve escoriações depois de capotar o veículo no início da tarde desta sexta-feira, no Bairro Serraria, em Aquidauana. Depois de supostamente ter invadido a preferencial, ele teve o Fiat Uno atingido por um Gol conduzido por um homem de 31 anos que nada sofreu.

Conforme apurado no local, a vítima voltava do supermercado pela Rua Quintino Bocaiúva, quando no cruzamento com a Rua Francisco Dias Feitosa, teria avançado, provocando a colisão. O Gol bateu na roda traseira do Uno, fazendo com que o automóvel da vítima girasse rapidamente e parasse com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o idoso que ficou preso dentro do veículo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro local apenas por precaução. Familiares do idoso entraram em contato com o condutor do Gol para tratar de uma negociação amigável.



Colaborou Luiz Guido Jr.