Nota de falecimento de Severino Bernadino da Silva

Luto
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Severino Bernadino da Silva, ocorrido nesta segunda-feira.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento ainda não foi definido pela família.
Desejamos à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda. As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS