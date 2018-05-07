Prefeitura inicia recuperação de vias esburacadas na Vila Paraíso

Ruas esburacadas, com valetas e poças d'água onde moradores mal conseguiam sair de suas estão sendo recuperadas. Estes são problemas encontrados nas ruas Irmão Gingin, Dari Barcelos e Jorge Bodstein, na Vila Paraíso, em Aquidauana, onde equipes da prefeitura fazem recuperação.

O prefeito Odilon Ribeiro determinou com urgência a recuperação das ruas Irmão Gingin, Dari Barcelos e Jorge Bodstein, que receberão drenagem, bocas de lobo e pavimentação com lajotas sextavadas.

Essa obra trata-se de "Reabilitação do cenários de desastres das últimas chuvas", visando atender o Decreto de Situação de Emergências n° 036/2018 (chuvas intensas).