Prefeitura inicia recuperação de vias esburacadas na Vila Paraíso

Aquidauana
Máquinas trabalhavam na Rua Irmãos Gingin
Ruas esburacadas, com valetas e poças d'água onde moradores mal conseguiam sair de suas estão sendo recuperadas. Estes são problemas encontrados nas ruas Irmão Gingin, Dari Barcelos e Jorge Bodstein, na Vila Paraíso, em Aquidauana, onde equipes da prefeitura fazem recuperação.
O prefeito Odilon Ribeiro determinou com urgência a recuperação das ruas Irmão Gingin, Dari Barcelos e Jorge Bodstein, que receberão drenagem, bocas de lobo e pavimentação com lajotas sextavadas.
Essa obra trata-se de "Reabilitação do cenários de desastres das últimas chuvas", visando atender o Decreto de Situação de Emergências n° 036/2018 (chuvas intensas).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS