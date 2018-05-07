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Saúde

Secretaria de Saúde de Aquidauana reúne servidores para falar de cuidados com a saúde mental

A palestra foi proferida pela Drª. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/05/2018 às 13:20

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Os profissionais mais suscetíveis aos problemas da saúde mental são aqueles que interagem, a maior parte do tempo, com indivíduos que necessitam de sua ajuda, como as enfermeiras, os professores, as assistentes sociais, entre outras profissões.

Em Aquidauana, a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de trazer a reflexão e orientar os servidores da Rede Municipal de Saúde sobre os cuidados com a própria saúde, promoveu no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, na noite da última sexta-feira, 04, uma palestra sobre " Saúde Mental e Trabalho".

Na platéia estavam os servidores da secretaria, de todos os setores, desde recepção até motoristas. "Quem ajuda a cuidar dos pacientes também precisa de cuidados. Por isso, a importância de reunir os servidores da saúde para falar sobre a saúde mental no trabalho. Só temos a agradecer à todos que atenderam ao convite do Dr. Eduardo, secretário de saúde e do prefeito Odilon Ribeiro", explicou a enfermeira coordenadora do evento, Gabriella Darbelo.

A palestra foi proferida pela Drª. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, psicóloga, Pós-doutora em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP e em Medicina do Estresse pelo Instituto Karolinska, Estolcomo, Suécia.

A palestra apresentou os diversos aspectos dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, tais como, depressão, estresse pós-traumático, que são fatores que mais causam afastamento do trabalho e, ainda, são uma das principais causas de adoecimento da população.

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