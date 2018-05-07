Segunda-feira sem chuva e com baixa umidade relativa do ar em MS

Previsão do Tempo
A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, considerado estado de atenção
Um sistema de alta pressão continua a atuar sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo aberto e seco neste início de semana.
O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê predomínio de sol nesta segunda-feira (7) e sem expectativa de chuva.
A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, considerado estado de atenção. É recomendável beber muita água, colocar toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa, lavar nariz e olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia e evitar exercícios físicos entre as 10 e as 16 horas.
Em Aquidauana, a temperatura mínima prevista é de 22ºC e, a máxima, de 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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