Segunda-feira sem chuva e com baixa umidade relativa do ar em MS

Um sistema de alta pressão continua a atuar sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo aberto e seco neste início de semana.

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê predomínio de sol nesta segunda-feira (7) e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, considerado estado de atenção. É recomendável beber muita água, colocar toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa, lavar nariz e olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia e evitar exercícios físicos entre as 10 e as 16 horas.

Em Aquidauana, a temperatura mínima prevista é de 22ºC e, a máxima, de 36ºC.