Jiboia com cerca de 1,5 metro é frequentadora do Parque da Lagoa Comprida

Jiboia com aproximadamente 1,5 metro de comprimento foi uma das atrações do Parque da Lagoa Comprida nesta terça-feira, em Aquidauana. O animal, que é visto com frequência em busca de abrigo nas árvores do local, foi fotografado por moradores e alguns curiosos que imaginavam se tratar de uma sucuri.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a cobra, que tem alimentação variada, costuma aparecer no parque por conta da grande presença de aves, que fazem parte de sua dieta, juntamente com lagartos e pequenos mamíferos.

Ela não oferece risco a seres humanos, desde que não seja provocada. Em sua fase adulta, a jiboia pode chegar de 2 a 4 metros. É a segunda maior cobra do Brasil, atrás apenas da sucuri, e pode ser encontrada em matas, restingas, mangues, cerrados, caatinga e florestas.

Colaborou Luiz Guido Jr.

