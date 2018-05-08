Jiboia com cerca de 1,5 metro é frequentadora do Parque da Lagoa Comprida

Aquidauana
Animal foi visto em árvores do parque, a procura de abrigo
Jiboia com aproximadamente 1,5 metro de comprimento foi uma das atrações do Parque da Lagoa Comprida nesta terça-feira, em Aquidauana. O animal, que é visto com frequência em busca de abrigo nas árvores do local, foi fotografado por moradores e alguns curiosos que imaginavam se tratar de uma sucuri.
Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a cobra, que tem alimentação variada, costuma aparecer no parque por conta da grande presença de aves, que fazem parte de sua dieta, juntamente com lagartos e pequenos mamíferos.
Ela não oferece risco a seres humanos, desde que não seja provocada. Em sua fase adulta, a jiboia pode chegar de 2 a 4 metros. É a segunda maior cobra do Brasil, atrás apenas da sucuri, e pode ser encontrada em matas, restingas, mangues, cerrados, caatinga e florestas.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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