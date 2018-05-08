Terça-feira deve ser ensolarada em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet)
Seguindo o clima do Estado, esta terça-feira (08) deverá ser mais um dia ensolarado no município de Aquidauana.
Conforme o boletim meteorológico liberado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada para o dia é de 21ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.
Não há apontamento de qualquer probabilidade de chuva.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS