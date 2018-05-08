Terça-feira deve ser ensolarada em Aquidauana

Seguindo o clima do Estado, esta terça-feira (08) deverá ser mais um dia ensolarado no município de Aquidauana.

Conforme o boletim meteorológico liberado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada para o dia é de 21ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.

Não há apontamento de qualquer probabilidade de chuva.