Após quatro meses de jogos, Copa Braquiarão já tem seus vencedores

A Copa Braquiarão de Futebol em Aquidauana já tem seus vencedores após quatro meses de competição. A grande final aconteceu no último sábado, 05, no campo no Braquiarão, na Vila São Francisco.

A Copa Braquiarão de Futebol é uma realização da Sociedade Esportiva Braquiarão, que tem como presidente Alex Souza da Silva e contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).

As equipes participantes foram: ABC, AFC, Banca da Mari, Cidade Nova, Juventus, Locação Almeida, Podium, Pantanal AFC, Pantanal Forros, Napi 1, O Pantaneiro/Nacional, Misto/Flamenguinho, Real Tintas, São José, SEC, Aston Villa.

A equipe O Pantaneiro/Nacional sagrou-se campeã levando para casa a premiação em dinheiro, no valor de R$ 1.500,00, troféu e medalhas. A equipe Napi 1 foi a vice-campeã faturando o prêmio no valor de R$ 1.000,00, troféu e medalhas. O terceiro colocado foi a equipe Cidade Nova, que ganhou troféu e medalhas.

Já a equipe do ABC ganhou Troféu Disciplina, Giovani da equipe Napi 1 levou o troféu de Artilheiro da competição, Garcia da equipe ABC foi o Goleiro Menos Vazado e também ganhou um troféu.

Na final, também aconteceu a entrega de medalhas para os homenageados: Antônio Pinto – presidente da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), o atleta Bauru, aos gandulas e aos Árbitros Rocha, Tete, Daniel e Cido.

