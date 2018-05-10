Calor deve predominar nesta quinta-feira

Seguindo o ritmo dos últimos dias, o calor deverá predominar no município de Aquidauana nesta quinta-feira (10).

Conforme o boletim diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da possibilidade de uma nuvem de névoa seca tomar conta de áreas isoladas da cidade, o dia permanece quente.

A temperatura mínima prevista é de 22ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.