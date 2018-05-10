Calor deve predominar nesta quinta-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Seguindo o ritmo dos últimos dias, o calor deverá predominar no município de Aquidauana nesta quinta-feira (10).
Conforme o boletim diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da possibilidade de uma nuvem de névoa seca tomar conta de áreas isoladas da cidade, o dia permanece quente.
A temperatura mínima prevista é de 22ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS