Juiz Odilon reúne aliados nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de Aquidauana

Política
Pré-candidato ao governo do estado, juiz vai discutir estratégias e fortalecer alianças
A Câmara Municipal de Aquidauana será palco nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, de reunião do PDT que conta com a presença do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, pré-candidato ao governado do estado pelo partido.
O anúncio foi feito pelo presidente da Executiva Municipal do PDT, vereador Youssef Saliba. O objetivo é fortalecer alianças políticas e discutir estratégias para as eleições deste ano, além de ouvir as necessidades da comunidade local.
O encontro reunirá lideranças do partido e deverá contar também com a presença de correligionários e de simpatizantes da legenda. Segundo anunciado pelo vereador Saliba, o evento é aberto à comunidade.
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