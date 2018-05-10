PM reforça segurança no trânsito com palestras em escolas da região

Maio Amarelo
Policiais estiveram nesta semana em Miranda e Aquidauana
Nesta semana 7º Batalhão da Polícia Militar realizou mais uma palestra da campanha “Maio Amarelo”, que visa alertar a população sobre os índices de mortes e feridos no trânsito. Dessa vez, os trabalhos ficaram por conta do cabo Luiz Renato, da PM em Miranda, que falou com os alunos da Escola Estadual Rosa Pedrossian.
O tema foi “Trânsito – Uma Questão de Segurança”, oportunidade em que os presentes puderam contar sobre seus trajetos diários e veículos que utilizam, bem como aprender regras que podem salvar vidas.
Uma ação conjunta entre o 7º Batalhão PM e a Coordenadoria Especial em Trânsito da Prefeitura Municipal de Aquidauana, também fez uma atividade educativa de trânsito na Escola Estadual Antônio Salústio Areais, em Aquidauana, aos alunos do ensino fundamental.
O Sargento Ubirajara e o professor Melquisedeque, Coordenador Pedagógico da Prefeitura, conversaram com as crianças e adolescentes sobre as “condutas adequadas no trânsito”, ouvindo também dos presentes suas experiências neste contexto.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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