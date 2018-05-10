PM reforça segurança no trânsito com palestras em escolas da região

Nesta semana 7º Batalhão da Polícia Militar realizou mais uma palestra da campanha “Maio Amarelo”, que visa alertar a população sobre os índices de mortes e feridos no trânsito. Dessa vez, os trabalhos ficaram por conta do cabo Luiz Renato, da PM em Miranda, que falou com os alunos da Escola Estadual Rosa Pedrossian.

O tema foi “Trânsito – Uma Questão de Segurança”, oportunidade em que os presentes puderam contar sobre seus trajetos diários e veículos que utilizam, bem como aprender regras que podem salvar vidas.

Uma ação conjunta entre o 7º Batalhão PM e a Coordenadoria Especial em Trânsito da Prefeitura Municipal de Aquidauana, também fez uma atividade educativa de trânsito na Escola Estadual Antônio Salústio Areais, em Aquidauana, aos alunos do ensino fundamental.

O Sargento Ubirajara e o professor Melquisedeque, Coordenador Pedagógico da Prefeitura, conversaram com as crianças e adolescentes sobre as “condutas adequadas no trânsito”, ouvindo também dos presentes suas experiências neste contexto.