Reunião busca facilitar regularização de lotes do Assentamento Indaiá

Durante a manhã de ontem, 09, o prefeito Odilon Ribeiro e os vereadores Moacir Pereira e Nilson Pontim juntamente com famílias do Assentamento Indaiá participaram de uma reunião importante na sede do INCRA, em Campo Grande.

Na reunião, o prefeito Odilon Ribeiro pediu celeridade na regularizaçao dos lotes das centenas de famílias que vivem no assentamento. "Os moradores do Indaiá não podem mais ficar esperando. Já se passou muito tempo e precisamos resolver logo as pendências", afirmou o prefeito.

Ficou acordado na reunião que será feito um levantamento das necessidades de um modo geral e uma nova vistoria nos lotes, pois ainda há famílias que precisam regularizar sua documentação. No próximo dia 06 de junho, haverá uma reunião em Aquidauana com representantes do assentamento, do Incra e da Agraer.

Sobre o fornecimento de água aos assentados, na reunião também ficou acordado que será feita uma vistoria para saber o real serviço feito pela empresa contratada na época, a qualidade do serviço e até que ponto foi feito seguindo o planejamento. Após esta vistoria e perícia é que poderá dar início aos trabalhos para resolver o problema do fornecimento de água no Assentamento Indaiá.