Com frente fria e pancadas de chuva, tempo muda em Aquidauana

Previsão do tempo
Temperatura também cai, com máxima prevista de 24º e mínima de 19º
Com a chegada de uma frente fria no Sudoeste do estado, o tempo ficará instável em Aquidauana e região, conforme consta no boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desta sexta-feira (11). Com pancadas de chuva e trovoadas, o tempo fechado também amenizará o calor.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 24 graus Celsius. O dia permanecerá nublado de manhã até à noite, com previsão de umidade relativa do ar máxima de 95% e mínima de 65%.
Veja como vai ficar a temperatura em outros municípios de MS:
• Bonito – 16°C (mínima) / 22ºC (máxima)
• Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Corumbá – 19ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Coxim – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)
• Dourados – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)
• Naviraí – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)
• Nova Andradina – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Ponta Porã – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)
• Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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