Com frente fria e pancadas de chuva, tempo muda em Aquidauana

Com a chegada de uma frente fria no Sudoeste do estado, o tempo ficará instável em Aquidauana e região, conforme consta no boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desta sexta-feira (11). Com pancadas de chuva e trovoadas, o tempo fechado também amenizará o calor.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 24 graus Celsius. O dia permanecerá nublado de manhã até à noite, com previsão de umidade relativa do ar máxima de 95% e mínima de 65%.

Veja como vai ficar a temperatura em outros municípios de MS:

• Bonito – 16°C (mínima) / 22ºC (máxima)

• Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Corumbá – 19ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Coxim – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

• Dourados – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

• Naviraí – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

• Nova Andradina – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Ponta Porã – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

• Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)