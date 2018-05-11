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Em Aquidauana, juiz Odilon afirma que garantia de direitos sociais deve ser prioridade

Juiz federal aposentado visitou a redação do Jornal O Pantaneiro antes de reunião com aliados do PDT

Renan Nucci

Publicado em 11/05/2018 às 07:00

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Durante visita à redação do Jornal O Pantaneiro nesta quinta-feira, em Aquidauana, o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, que esteve na cidade para reunião com aliados, falou sobre suas estratégias  como pré-candidato ao Governo do Estado pelo PDT. Ele reforçou que educação é ferramenta de transformação social e afirmou que a garantia de direitos fundamentais ao cidadão, como escola, saúde e segurança deve ser prioridade.

Antes de falar sobre seus projetos, fez crítica ponderada quanto à atual gestão do governador Reinaldo Azambuja, alertando que o chefe do Executivo Estadual agiu de forma "neutra" até então. "Não gosto de fazer críticas, principalmente a quem será meu adversário político, mas como pessoa do povo, posso dizer que [o governo dele] não teve começo. Ele quer começar no fim. Nos últimos três anos houve indiferença muito grande. Na minha terra chama-se de perda de faro, parece que perdeu o sentido, e agora dá sinais de existência. O governo foi de neutralidade", disse.

Propostas

Odilon disse que em seu projeto analisa propostas que dizem respeito à garantia de direitos sociais como educação, saúde e segurança pública. "A gente não faz nada da noite para o dia. Na edução, primeiro temos que dar auto estima para professores e trabalhadores do administrativo. Para isso temos que dar via de trabalho decente, e nossas escolas padecem disso. Algumas não têm biblioteca e ar condicionado. Também pretendemos implantar ensino integral, mas temos que analisar conteúdo. Não dá para ter só aulas de geografia e matemática, é preciso por artes, esportes e saúde, se não o aluno não fica".

No que tange à segurança pública, Odilon pontuou que, assim como no caso da educação, também é preciso dar condições aos profissionais. "Pretendemos consertar as delegacias e estabelecer autonomias. Ou seja, tudo aquilo que for arrecadado, fica na delegacia para comprar papel higiênico, cafezinho, cadeiras adequadas para atendimento ao público e assim por diante, também pensamos numa revisão salarial das categorias". O pré-candidato ao governo pelo PDT também falou de incentivo ao turismo, projetos de habitação e medidas para aumentar o crescimento econômico, como mais incentivos fiscais. 

Pesquisa

Recente pesquisa do Instituto de Pesquisas Eleitorais de Mato Grosso do Sul (Ipems) aponta que o Odilon está com 33,94% da intenção de votos, seguido por Azambuja, com 25,50%, e Puccinelli, com 25,43%. O juiz federal aposentado afirmou que os resultados mostram mudança no comportamento do eleitor, que parece estar cansado da velha política.

"É o resultado daquilo que está no coração das pessoas. Na raiz de todos os males está a corrupção, que afeta todos os setores da vida pública, inclusive o direito à vida. As pessoas morrem de fome, de doença, por falta de comidas e remédios, muitas pessoas morrem também pela falta de segurança, e a ausência destes direitos fundamentais é resultado, sobretudo, da corrupção".

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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