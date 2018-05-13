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A força das mães que "criaram" lei para amparo dos filhos em Aquidauana e Anastácio

Grupo composto por familiares de autistas da região inicia trajetória com conquistas importantes

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2018 às 08:00

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A Câmara Municipal de Aquidauana aprovou em unanimidade no mês passado, Projeto de Lei que institui a Semana do Transtorno do Espectro Autista. O objetivo será a realização de palestras de conscientização, oficinas e debates sobre o tema em toda primeira semana de abril. A iniciativa é resultado da força de mães de crianças, jovens e adultos autistas da região que, em busca de mais amparo para os filhos, provocaram as autoridades e sugeriram medidas de antedimento.

Segundo Adriana Ferreira da Silva Duarte, mãe do garoto Arthur, de 10 anos, a Lei vai auxiliar na divulgação, diagnóstico e tratamento do transtorno do espectro autista. "Vai ser uma semana voltada para discutir o assunto com encontros, workshops, palestras e cursos, voltados para pais, médicos e população em geral, que têm interesse em saber mais sobre o autismo e suas formas de tratamento", disse.

A conquista é reflexo da união das mães e dos pais, somando grupo com total de 18 pessoas. "O grupo surgiu da necessidade de se lutar pelos direitos dos autistas em Aquidauana e Anastácio. Nossos filhos não têm muito atendimento. Quando a gente precisa tratar, infelizmente temos que custear e o preço é alto. Quem tem condições faz, mas quem não tem fica à mercê da abertura de vagas", disse.

Justamente por este motivo, os pais se reuniram e conseguiram formar uma aliança em busca de mais condições. "Estamos juntos desde o início do ano e a iniciativa veio através de outro grupo de Campo Grande, pois lá eles são bem fortes. Aí, através disso a gente conseguiu se unir e fundar uma associação em Aquidauana", pontuou Adriana, lembrando que eles têm debatido amplamente o assunto com autoridades do município.

"Estamos conseguindo junto com a Secretaria de Saúde, que se dispôs a nos receber, discutir tratamentos e terapias. A gente está em processo de conversa com eles e outros profissionais da rede pública, para que possamos dar melhores condições a estas crianças, jovens e adultos. Sabemos que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, mas o grupo está bastante ativo".
 

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