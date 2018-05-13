Aquidauanense de 36 anos é preso e multado por pesca predatória

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana que trabalham na operação Tiradentes II, realizavam fiscalização no rio Aquidauana ontem, quando prenderam, um homem por pescar com petrecho proibido (tarrafa) e em local proibido.

Os policiais avistaram o infrator praticando a pesca predatória, em um local denominado Cachoeira do Morcego (local proibido para a pesca), localizada no Distrito de Camisão. O autor iniciava a pescaria e havia capturado três peixes da espécie piavuçu, que foram apreendidos, juntamente com a tarrafa.

Residente em Aquidauana, o homem de 36 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 780,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.