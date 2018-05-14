Fazenda Bosque Belo goleia e é campeã da Copa Aquidauanense de Futebol

Aquidauana
Na final, equipe bateu o Mercado do Terto, de Anastácio, por 4 a 1
A Fazenda Bosque Belo conquistou no último sábado o título da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. Na decisão realizada no estádio Noroeste, em Aquidauana, a equipe venceu o Mercado do Terto, de Anastácio, por 4 a 1.
Além da festa nos gramados, também houve muitas comemorações fora de campo. Segundo a organização, aproximadamente 3 mil pessoas prestigiaram a final. Na ocasião houve homenagem ao Dia das Mães, celebrado ontem.
Junto com troféu e medalhas, o time campeão levou para casa R$ 5 mil em prêmios. O vice, por sua vez, faturou R$ 2 mil. O goleiro menos vazado e o artilheiro da competição também foram premiados, e faturaram troféu e R$ 200 cada.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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