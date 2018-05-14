Pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade marcam o início da semana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana deverá ser atingido pela chuva nesta segunda-feira (14).
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período da manhã será nublado e, com a chegada da tarde, a possibilidade de chuva em áreas isoladas da cidade se intensifica e continua pelo resto do dia.
A temperatura mínima deverá ser de 18ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS