Pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade marcam o início da semana

O município de Aquidauana deverá ser atingido pela chuva nesta segunda-feira (14).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período da manhã será nublado e, com a chegada da tarde, a possibilidade de chuva em áreas isoladas da cidade se intensifica e continua pelo resto do dia.

A temperatura mínima deverá ser de 18ºC e, a máxima, de 34ºC.