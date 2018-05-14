Prefeitura de Aquidauana abre inscrição de assistentes voluntários para o "Mais Alfabetização"

A Prefeitura Municipal de Aquidauana abriu processo seletivo para assistentes voluntários para atuarem no programa "Mais Alfabetização". As inscrições são realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, hoje até às 18h e no dia 15 de maio, das 8h às 17h.

Também serão realizadas as inscrições nas Escolas Municipais Indígenas Polo – Marcolino Lili (Aldeia Lagoinha) e Lutuma Dias (Aldeia Limão Verde), hoje até às 18h e no dia 15 de maio, das 8h às 17h, aos candidatos indígenas, residentes nas respectivas Aldeias.

Há vagas para os voluntários nas escolas:

• CAIC Antonio Pace – Escola não vulnerável;

• EM Erso Gomes - Escola não vulnerável;

• EMIP Marcolino Lili (Aldeia Lagoinha) Escola não vulnerável;

• EMIP Lutuma Dias (Aldeia Limão Verde) – Escola vulnerável.

O edital completo está disponível no link a seguir, lembrando que o servidor do site da Prefeitura encontra-se instável, motivo pelo qual é necessário tentar várias vezes o acesso: http://www.aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM_AQUIDAUANA-961-20180514.pdf