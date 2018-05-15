24 equipes têm até hoje para confirmar inscrição no Interbairros de Aquidauana

As equipes interessadas em participar da XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Interbairros 2018, que será realizada em Aquidauana, têm até hoje para confirmar participação. Às 19 horas acontece na Fundação Municipal de Esportes (Fema) o congresso técnico com chaveamento das equipes e divisão de grupos.

Foi realizado no último dia 30 a primeira reunião da competição. No encontro, que contou com a presença dos representantes de 24 equipes, foi apresentado o Regulamento Geral dos jogos e entrega das fichas de inscrição.

Compareceram a Aldeia Bananal, Aldeia Buritizinho, Aldeia Córrego Seco, Aldeia Limão Verde, Arara Azul/Aeroporto/Morrinho/Zé Portuguesa, Bairro Alto, Cidade Nova, Cohab, Fragelli/Eliane, Guanandy/Centro, Nova Aquidauana A, Nova Aquidauana B, Santa Terezinha, São Cristóvão/Vila 40, São Francisco, São Pedro, Vila Bancaria, Vila Nenê/Serraria/Previssul, Vila Paraiso, Vila Pinheiro, Vila Trindade, Aldeia Cruzeiro, Piraputanga, Camisão.

A XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Interbairros 2018 é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Fundação de Esportes – FEMA, conta com apoio da Fundesporte – MS e da Liga Esportiva Aquidauanense – LEA.