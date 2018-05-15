Hospital Regional ganha horta terapêutica para atividades com pacientes

O Hospital Regional de Aquidauana ‘Dr. Estácio Muniz’ em sua área externa ganha canteiros para a primeira horta terapêutica na rede hospitalar de Aquidauana.

A terapia ocupacional com os pacientes aprendendo a cultivar hortaliças na horta será um tratamento complementar, além de estimular a capacidade de produção, de convivência e interação grupal.

Esse é um projeto pioneiro no município de Aquidauana, idealizado pelo Rotary Clube Aquidauana em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza Garcia, secretários Wezer Lucarelli (Governo) e Roberto Valadares (Seproma), vereadores, professores e acadêmicos da UEMS e CEPA e a diretoria do Hospital Regional reuniram-se hoje, 15, para a lançamento do projeto da Horta Terapêutica.

Hoje, no lançamento, os alunos da UEMS/Campus de Aquidauana, CEPA e Escola Estadual Geraldo Garcia estiveram presentes participando do plantio das hortaliças.

Na visita ao projeto, o prefeito Odilon frisou que as terapias ocupacionais estão cada vez mais presentes nos tratamentos de saúde, citando, por exemplo, a Shantala e a Auriculoterapia, atendimentos ofertados na rede pública de saúde em Aquidauana.

“Hoje, marcamos o início de um projeto muito bonito, não é só o cultivo da horta terapêutica. É uma forma de ajudar a melhorar a qualidade alimentar dos pacientes e de possibilitar um aprendizado, uma experiência diferente para eles sentirem-se mais tranquilos, em paz com o contato com a terra, com a natureza, evitar a depressão e pensamentos negativos”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Na oportunidade, o prefeito também agradeceu ao Rotary Clube de Aquidauana pela iniciativa em criar o projeto e convidar a prefeitura para somar como parceira.

A orientação médica e acompanhamento dos pacientes será feito pela própria equipe do hospital. Já a orientação técnica-agrícola será com o Daniel Moura, do Rotary Clube. Durante as atividades os pacientes e os participantes do projeto poderão dialogar, em um ambiente favorável a um momento de tranquilidade e relaxamento.

Conforme informou o diretor-administrativo do hospital, Joacir Gomes, as hortaliças que serão produzidas têm destinação certa, irão incrementar o cardápio das refeições servidas aos pacientes do Hospital Regional de Aquidauana.



