Previsão de sol entre nuvens para esta terça-feira

Tempo aberto, com sol entre nuvens em grande parte do Estado. As temperaturas seguem em elevação em todas as regiões. Céu com muitas nuvens e com possibilidade de chuva nos municípios do extremo sul de Mato Grosso do Sul. Umidade relativa do ar variando de 40% a 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 33ºC.