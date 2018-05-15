Previsão de sol entre nuvens para esta terça-feira

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 33ºC
Tempo aberto, com sol entre nuvens em grande parte do Estado. As temperaturas seguem em elevação em todas as regiões. Céu com muitas nuvens e com possibilidade de chuva nos municípios do extremo sul de Mato Grosso do Sul. Umidade relativa do ar variando de 40% a 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS