Radialista Plínio de Goes assume oficialmente hoje a Fundação de Esportes de Aquidauana

O radialista Plínio de Goes toma posse logo mais, às 16 horas, como novo secretário da Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), a convite do prefeito Odilon Ribeiro. Com experiência na cobertura esportiva e gestão de ligas amadoras, Plínio chega com objetivo de dar novos rumos à pasta, com projetos que incluem trazer eventos de grande porte em âmbito estadual para o município.

Participam da cerimônia, além do prefeito, a vice-governadora Rose Modesto, os deputados estaduais Felipe Orro e Beto Pereira, além de outras autoridades. Plínio afirma que, no momento, fazem levantamentos para entender melhor as necessidades da comunidade, como por exemplo, no que se refere às escolinhas de futebol e materiais esportivos.

Em recente entrevista ao O Pantaneiro, já tinha adiantando alguns projetos nos quais vêm trabalhando. "Estamos com dois projetos no momento. Um deles é para fazer competições de esportes de praia e aquáticos no Parque da Lagoa Comprida, em parceria com o Governo do Estado. Também vemos a possibilidade de corridas de aventura no distrito de Camisão, que é o lugar ideal para isso".

Apresentador do programa Jornal dos Esportes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 horas às 12h30 na Rádio Difusora de Aquidauana, o radialista acredita que foi convidado justamente por ser conhecido pela militância a favor do esporte aquidauanense. "Apoio o esporte há muitos anos, tanto como radialista, como presidente de liga", disse em recente entrevista.

Colaborou Luiz Guidor Jr.



