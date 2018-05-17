Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:38

Buscar

Últimas notícias
X

Mudanças

Radialista Plínio de Goes assume oficialmente hoje a Fundação de Esportes de Aquidauana

Participam da cerimônia, além do prefeito, a vice-governadora Rose Modesto, os deputados estaduais Felipe Orro e Beto Pereira

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 14:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O radialista Plínio de Goes toma posse logo mais, às 16 horas, como novo secretário da Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), a convite do prefeito Odilon Ribeiro. Com experiência na cobertura esportiva e gestão de ligas amadoras, Plínio chega com objetivo de dar novos rumos à pasta, com projetos que incluem trazer eventos de grande porte em âmbito estadual para o município.

Participam da cerimônia, além do prefeito, a vice-governadora Rose Modesto, os deputados estaduais Felipe Orro e Beto Pereira, além de outras autoridades. Plínio afirma que, no momento, fazem levantamentos para entender melhor as necessidades da comunidade, como por exemplo, no que se refere às escolinhas de futebol e materiais esportivos. 

Em recente entrevista ao O Pantaneiro, já tinha adiantando alguns projetos nos quais vêm trabalhando. "Estamos com dois projetos no momento. Um deles é para fazer competições de esportes de praia e aquáticos no Parque da Lagoa Comprida, em parceria com o Governo do Estado. Também vemos a possibilidade de corridas de aventura no distrito de Camisão, que é o lugar ideal para isso".

Apresentador do programa Jornal dos Esportes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 horas às 12h30 na Rádio Difusora de Aquidauana, o radialista acredita que foi convidado justamente por ser conhecido pela militância a favor do esporte aquidauanense. "Apoio o esporte há muitos anos, tanto como radialista, como presidente de liga", disse em recente entrevista.

Colaborou Luiz Guidor Jr.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo